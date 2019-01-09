Дана Борисова рассказала о доходах нового ухажёра

Телеведущая Дана Борисова обнародовала в Instagram размер зарплаты мужчины, который за ней ухаживает. По словам звезды, он зарабатывает 400 тысяч рублей, но в то же время уверяет, что для неё деньги — не главное.

«Принёс справку 2ндфл. Но ведь в этом деле важно, чтобы я сама действительно захотела кому то довериться и рискнуть, но пока боюсь (орфография и пунктуация автора сохранены — Ред.)», — пишет Борисова.

За сердце некогда популярной телезвезды борется 37-летний банкир Владимир, которого в конце декабря Борисова выбрала в рамках проекта «Давай поженимся!» на Первом канале. На шоу женщина рассказала, что её избранник должен обеспечить достойную жизнь ей и её дочери. На это потребуется 20 тысяч евро в месяц.

В своём Instagram Борисова рассказала, как складываются отношения с Владимиром после выхода передачи в эфир. По её словам, они общаются по телефону, и насчёт зарплаты мужчина оправдал ожидания.