Маркл потратила огромную сумму денег на свой гардероб

Супруга британского принца Меган Маркл потратила в прошедшем году на свой гардероб больше, чем любая другая женщина-член королевской семьи. Сумма трат герцогини превысила полмиллиона фунтов. И это не считая стоимость ее свадебного платья.

К такому выводу пришли специалисты блога UFO — Unidentified Fashion Object, посвященного моде. Они просмотрели все фотографии Меган, на которых она была одета в одежду, в которой ее раньше не видели, и определили рыночную цену новинок. Их исследование учитывало, что некоторые из предметов одежды не могли быть идентифицированы. Кроме того, часть нарядов могла быть подарками от дизайнеров и других лиц.

С учетом этого, эксперты пришли к выводу, что герцогиня Сассексская в 2018 году потратила около 500 тысяч фунтов на новую одежду. Общая сумма была бы значительно выше, если бы в расчет приняли стоимость ее свадебного платья.

Другие королевские особы Европы тратят на наряды значительно меньше. К примеру, кронпринцесса Дании Мария, занявшая второе место в рейтинге аристократок-транжирок, потратила всего 112 тысяч фунтов.

Западная пресса пишет, что траты Меган якобы возмутили королеву Великобритании. Она намерена ограничить финансовые траты герцогини.