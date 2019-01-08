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Маркл потратила огромную сумму денег на свой гардероб 

Рамблер + ещё 3 1 час назад
Фото: AFP
Супруга британского принца Меган Маркл потратила в прошедшем году на свой гардероб больше, чем любая другая женщина-член королевской семьи. Сумма трат герцогини превысила полмиллиона фунтов. И это не считая стоимость ее свадебного платья.
К такому выводу пришли специалисты блога UFO — Unidentified Fashion Object, посвященного моде. Они просмотрели все фотографии Меган, на которых она была одета в одежду, в которой ее раньше не видели, и определили рыночную цену новинок. Их исследование учитывало, что некоторые из предметов одежды не могли быть идентифицированы. Кроме того, часть нарядов могла быть подарками от дизайнеров и других лиц.
С учетом этого, эксперты пришли к выводу, что герцогиня Сассексская в 2018 году потратила около 500 тысяч фунтов на новую одежду. Общая сумма была бы значительно выше, если бы в расчет приняли стоимость ее свадебного платья.
Другие королевские особы Европы тратят на наряды значительно меньше. К примеру, кронпринцесса Дании Мария, занявшая второе место в рейтинге аристократок-транжирок, потратила всего 112 тысяч фунтов.
Западная пресса пишет, что траты Меган якобы возмутили королеву Великобритании. Она намерена ограничить финансовые траты герцогини.
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