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Коллеги экстрасенса Дарии Воскобоевой рассказали о ее борьбе с тяжелым недугом 

Суть событий 42 минуты назад
Фото: стопкадр телешоу
В канун Рождества поклонников мистических телешоу потрясло известие о внезапной смерти звезды «Битвы экстрасенсов» Дарии Воскобоевой. Ее коллеги раскрыли некоторые подробности печального события.
Несмотря на публичность, о 38-летней ясновидящей известно крайне мало, и даже дата рождения не раскрывается в общем доступе. Из тех немногочисленных фактов, которые Дария решила раскрыть: она родом из Петербурга, имеет киргизские корни, была не раз замужем, есть двое несовершеннолетних детей — мальчик и девочка. Информация о безвременной смерти также засекречена. Говорят, что так пожелала сама Воскобоева.
Как следует из отзывов коллег, «боевой маг» — это не только образ, выбранный для экрана. В жизни Дария была тоже жестким и достаточно закрытым человеком. Несмотря на сложный характер, она была симпатична многим знакомым.
По словам «сумеречной ведьмы» Татьяны Лариной, Дария в течение нескольких лет боролась с онкологическим заболеванием. Собеседница издания «Вечерний курьер» отказалась раскрывать подробности недуга. По словам экстрасенса, Воскобоева проходила лечение в Израиле, в один момент наблюдались улучшения, но метастазы, увы, дали о себе знать.
Эти сведения подтвердила и другая ясновидящая — Николь Кузнецова.
«К сожалению, она болела давно и ее здоровье до страшного диагноза уже было сильно расшатано … Она это знала, но боролась до последнего, — сказала она в интервью «Комсомольской правде». — Сообщить трагическую новость родственники решили только шестого января, но это не дата ее ухода! Она покинула этот мир раньше, в стенах медицинского учреждения, во сне».
По данным источников, зная про свой диагноз, Воскобоева устроила старшего ребенка в Нахимовское кадетское училище. В настоящее время сыну Александру 11 лет. Также у Дарии осталась дочь Божена. Девочке в настоящее время шесть лет.
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Шоу-бизнес , Комсомольская правда
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