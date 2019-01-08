Коллеги экстрасенса Дарии Воскобоевой рассказали о ее борьбе с тяжелым недугом

В канун Рождества поклонников мистических телешоу потрясло известие о внезапной смерти звезды «Битвы экстрасенсов» Дарии Воскобоевой. Ее коллеги раскрыли некоторые подробности печального события.

Несмотря на публичность, о 38-летней ясновидящей известно крайне мало, и даже дата рождения не раскрывается в общем доступе. Из тех немногочисленных фактов, которые Дария решила раскрыть: она родом из Петербурга, имеет киргизские корни, была не раз замужем, есть двое несовершеннолетних детей — мальчик и девочка. Информация о безвременной смерти также засекречена. Говорят, что так пожелала сама Воскобоева.

Как следует из отзывов коллег, «боевой маг» — это не только образ, выбранный для экрана. В жизни Дария была тоже жестким и достаточно закрытым человеком. Несмотря на сложный характер, она была симпатична многим знакомым.

По словам «сумеречной ведьмы» Татьяны Лариной, Дария в течение нескольких лет боролась с онкологическим заболеванием. Собеседница издания «Вечерний курьер» отказалась раскрывать подробности недуга. По словам экстрасенса, Воскобоева проходила лечение в Израиле, в один момент наблюдались улучшения, но метастазы, увы, дали о себе знать.

Эти сведения подтвердила и другая ясновидящая — Николь Кузнецова.

«К сожалению, она болела давно и ее здоровье до страшного диагноза уже было сильно расшатано … Она это знала, но боролась до последнего, — сказала она в интервью «Комсомольской правде». — Сообщить трагическую новость родственники решили только шестого января, но это не дата ее ухода! Она покинула этот мир раньше, в стенах медицинского учреждения, во сне».

По данным источников, зная про свой диагноз, Воскобоева устроила старшего ребенка в Нахимовское кадетское училище. В настоящее время сыну Александру 11 лет. Также у Дарии осталась дочь Божена. Девочке в настоящее время шесть лет.