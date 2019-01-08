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Максим Галкин опубликовал снимок в объятиях супруги Валентина Юдашкина 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Жена кутюрье очень нежно трогает юмориста на совместной фотографии.
Звездная семейная пара Алла Пугачёва и Максим Галкин отправились на Рождество к своим друзьям — семейству Иды Достман. На своей страничке в социальной сети Instagram Максим Галкин опубликовал снимок. На фотографии он стоит в объятиях супруги кутюрье Валентина Юдашкина Марины. При этом женщина очень нежно обнимает Галкина чуть выше талии.
Фанаты сравнили российского шоумена с самыми красивыми мужчинами современности.
Примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева также есть на снимке. Однако она стоит отдельно. На звезде, которая в этом году отпразднует семидесятилетие, шикарное и дерзкое мини. Естественно, что снимок породил волну слухов о романе Галкина и Юдашкиной. Не секрет, что муж Марины Юдашкиной борется с раком и сейчас не в лучшем состоянии.
«А почему Галкина обнимает другая женщина?» «Судя по всему, у Галкина и Пугачевой не все гладко в личной жизни», «Алле Борисовне обидно, наверное», — заметили в комментариях пользователи.
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Комментарии3
Шоу-бизнес , Валентин Юдашкин , Максим Галкин , Алла Пугачева
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