Максим Галкин опубликовал снимок в объятиях супруги Валентина Юдашкина

Жена кутюрье очень нежно трогает юмориста на совместной фотографии.

Фанаты сравнили российского шоумена с самыми красивыми мужчинами современности.

Примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева также есть на снимке. Однако она стоит отдельно. На звезде, которая в этом году отпразднует семидесятилетие, шикарное и дерзкое мини. Естественно, что снимок породил волну слухов о романе Галкина и Юдашкиной. Не секрет, что муж Марины Юдашкиной борется с раком и сейчас не в лучшем состоянии.

«А почему Галкина обнимает другая женщина?» «Судя по всему, у Галкина и Пугачевой не все гладко в личной жизни», «Алле Борисовне обидно, наверное», — заметили в комментариях пользователи.