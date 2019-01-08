Забеременевшая от рэпера Гуфа девушка пришла на «Дом-2» и станцевала стриптиз

В прошлом году громкая история отношений рэпера Гуфа и девушки из Екатеринбурга Яны Шевцовой многих не оставила равнодушными. Уралочка заявила, что ждет ребенка от рэпера. При этом тот жил с солисткой группы «А-Студио» Кети Топурией. В итоге Шевцова сделала аборт.

На «волне популярности» Шевцова решила попытать счастья на проекте «Дом-2». Она рассказала, что вообще-то проект раньше не смотрела, но точно знает, сердце какого участника будет завоевывать. Это Захар Саленко.

Шевцова, оказавшись на проекте, решила сразу же взять быка за рога и сделать так, чтобы ее запомнили надолго. Она станцевала стриптиз перед Саленко. Ролик с танцем появился на страничке проекта в социальной сети Instagram. Причем девушка заявила, что может полностью обнажиться, если останется с Захаром наедине. Она заметила, что раздеваться полностью при всех все-таки небольшой перебор.