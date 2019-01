Умер актер Роберт Рут

Американский актер Роберт Рут, знакомый по фильмам "Бешеные псы" и "Криминальное чтиво", скончался на 83-м году жизни в американском городе Торранс (штат Калифорния). Об этом в ночь на вторник сообщает журнал The Hollywood Reporter со ссылкой на сына актера Монти.

Роберт скончался еще 29 декабря от осложнений после перенесенной пневмонии, однако известно об этом стало только сейчас. У актера остались трое детей и двое внуков.

Роберт Рут родился в 1936 году, свое детство он провел на юге Чикаго. Во времена Корейской войны (1950-1953) Рут служил специалистом-подрывником. За свою карьеру в кино актер отметился работами в сериалах "Миссия невыполнима" (Mission: Impossible, 1966-1973) и "Чародей" (The Magician, 1973-1974), а также в фильмах "Бешеные псы" (1991), "Криминальное чтиво" (1994) и "Поймай меня, если сможешь" (Catch Me if You Can, 2002).