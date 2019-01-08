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69-летняя Пугачева в дерзком мини произвела фурор на праздновании Рождества Христова 

Дни.ру 39 минут назад
Фото: ТАСС
Примадонне в апреле стукнет 70, но время над ней не имеет власти — она стройна, юна, свежа, как девочка. И многочисленные поклонники в очередной раз в этом убедились.
Рождество Христово главная артистка страны отметила в близком кругу — с пятым мужем Максимом Галкиным она пришла в гости к Александру и Иде Достман. С этой четой артистка дружит много лет. И успешно сотрудничает в творческих вопросах. Ведь Александр Леонидович — продюсер, президент и владелец культурно-благотворительного фонда "Артэс", президент Ассоциации Высокой моды и прет-а-порте, организатор концертов знаменитых артистов.
Разумеется, был приглашен туда и Александр Буйнов — он тоже многим обязан Достману. Правда, дам в столь представительном обществе было все равно в два раза больше.
Кто в спортивном костюме, кто в будничной блузе, и только Алла Борисовна выглядела принцессой. Шелковая кремовая блузка, черная дерзкая мини-юбка, высокие ботильоны и кепи — певица очень напоминала куклу Барби. Она произвела фурор своим молодежным видом!
Только за час публикация снимка в Инстаграме Максима Галкина собрала около 100 тысяч "лайков". Правда, не все поклонники в восторге.
"Алла резиновая уже — на человека не похожа и на своих коротких ногах", "Чему восхищаетесь? 70 лет. Бабушка ваша бы так нарядилась, смехота. Ну, у богатых свои причуды. И, все-таки, старость надо уметь принимать, а не цепляться", " Одежду надо носить по своим годам, а эта для юных девочек" — глумятся люди в комментариях.
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Комментарии5
Шоу-бизнес , Александр Буйнов , Максим Галкин
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