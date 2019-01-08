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СМИ назвали виновницу развода Кобзона и Гурченко 

Рамблер + ещё 1 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Гурченко развелась с Кобзоном благодаря лучшей подруге. Новые факты биографии российских звезд сообщила «Экспресс-газета».
Издание пишет, что Гурченко знала об изменах мужа, но к окончательному разрыву привела связь Иосифа с ее лучшей подругой — актрисой Татьяной Бестаевой.
Кобзон вспоминал, что жена уезжала на съемки и оставила Бестаеву присматривать за дочкой Машей. Бестаева была красавицей и он не смог устоять. Дочь отправили к бабушке, а Бестаева и Кобзон отправились отмечать Новый год в Рузу, в Дом композиторов.
Когда Гурченко вернулась со съемок, ей кто-то сообщил об измене супруга.
«Позвонила мне — и мат-перемат: такой-сякой. Я повесил трубку. Она мне дает телеграмму: «Горбатого могила исправит. Косточка». Я ее называл Косточка. Я ей ответил: «Каким был, таким и останусь. Горбатый». И все, мы развелись…», — рассказывал певец.
Ранее сообщалось, что одна из российских авиакомпаний назвала новый Боинг-737 в честь недавно скончавшегося Иосифа Кобзона.
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Шоу-бизнес , Иосиф Кобзон , Экспресс-газета
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