СМИ назвали виновницу развода Кобзона и Гурченко

Гурченко развелась с Кобзоном благодаря лучшей подруге. Новые факты биографии российских звезд сообщила Экспресс-газета ».

Издание пишет, что Гурченко знала об изменах мужа, но к окончательному разрыву привела связь Иосифа с ее лучшей подругой — актрисой Татьяной Бестаевой.

Кобзон вспоминал, что жена уезжала на съемки и оставила Бестаеву присматривать за дочкой Машей. Бестаева была красавицей и он не смог устоять. Дочь отправили к бабушке, а Бестаева и Кобзон отправились отмечать Новый год в Рузу, в Дом композиторов.

Когда Гурченко вернулась со съемок, ей кто-то сообщил об измене супруга.

«Позвонила мне — и мат-перемат: такой-сякой. Я повесил трубку. Она мне дает телеграмму: «Горбатого могила исправит. Косточка». Я ее называл Косточка. Я ей ответил: «Каким был, таким и останусь. Горбатый». И все, мы развелись…», — рассказывал певец.

Ранее сообщалось, что одна из российских авиакомпаний назвала новый Боинг-737 в честь недавно скончавшегося Иосифа Кобзона.