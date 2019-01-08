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На Украине потеряли томос об автокефалии
На Украине потеряли томос об автокефалии

Причину развода Кобзона и Гурченко назвали СМИ 

Газета.Ru + ещё 1 42 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Стала известна причина, по которой расстались советские звезды — певец Иосиф Кобзон и актриса Людмила Гурченко
Как пишет "Экспресс-газета", Гурченко знала о многочисленных изменах мужа, однако чаша ее терпения переполнилась, когда Кобзон изменил ей с ее лучшей подругой — Татьяной Бестаевой. Это произошло, когда Гурченко уехала на съемки и попросила Бестаеву присмотреть за дочкой.
Кобзон вспоминал, что дочь отправил к бабушке и дедушке, а сам отправился с Бестаевой отмечать Новый год в Дом композиторов в Рузу. Узнавшая об этом Гурченко обрушилась на мужа по телефону. "Я повесил трубку. Она мне дает телеграмму: "Горбатого могила исправит. Косточка". Я ее называл Косточка. Я ей ответил: "Каким был, таким и останусь. Горбатый". И все, мы развелись", — цитирует покойного артиста издание.
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Шоу-бизнес , Иосиф Кобзон , Людмила Гурченко , Экспресс-газета
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