Причину развода Кобзона и Гурченко назвали СМИ

Как пишет " Экспресс-газета ", Гурченко знала о многочисленных изменах мужа, однако чаша ее терпения переполнилась, когда Кобзон изменил ей с ее лучшей подругой — Татьяной Бестаевой. Это произошло, когда Гурченко уехала на съемки и попросила Бестаеву присмотреть за дочкой.

Кобзон вспоминал, что дочь отправил к бабушке и дедушке, а сам отправился с Бестаевой отмечать Новый год в Дом композиторов в Рузу. Узнавшая об этом Гурченко обрушилась на мужа по телефону. "Я повесил трубку. Она мне дает телеграмму: "Горбатого могила исправит. Косточка". Я ее называл Косточка. Я ей ответил: "Каким был, таким и останусь. Горбатый". И все, мы развелись", — цитирует покойного артиста издание.