Австралийская топ-модель покончила с собой после жалоб в соцсетях

Австралийскую топ-модель Аннализу Браакензик нашли мертвой в ее квартире в Сиднее , сообщает News.com.au.

Знакомые женщины обратились в правоохранительные органы , так как не могли с ней связаться в течение нескольких дней. Ее труп обнаружили в воскресенье. Полиция считает, что Браакензик совершила самоубийство.

Модель пережила тяжелый развод с биржевым маклером Дэнни Голдбергом в апреле прошлого года, после которого не могла окончательно прийти в себя. Отмечается, что женщина боролась с депрессией несколько последних лет, однако ее близкие считали, что она успешно с ней справляется.

"Я разговорил с Аннализой в среду и мне показалось, что с ней все в порядке", — признался ее друг.

В соцсетях женщина часто рассказывала, что переживает "трудный" и "пугающий" период своей жизни, и благодарила близких и подписчиков за поддержку.

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