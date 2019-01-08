Австралийскую топ-модель Аннализу Браакензик нашли мертвой в ее квартире в Сиднее, сообщает News.com.au.
Знакомые женщины обратились в правоохранительные органы, так как не могли с ней связаться в течение нескольких дней. Ее труп обнаружили в воскресенье. Полиция считает, что Браакензик совершила самоубийство.
Модель пережила тяжелый развод с биржевым маклером Дэнни Голдбергом в апреле прошлого года, после которого не могла окончательно прийти в себя. Отмечается, что женщина боролась с депрессией несколько последних лет, однако ее близкие считали, что она успешно с ней справляется.
"Я разговорил с Аннализой в среду и мне показалось, что с ней все в порядке", — признался ее друг.
В соцсетях женщина часто рассказывала, что переживает "трудный" и "пугающий" период своей жизни, и благодарила близких и подписчиков за поддержку.
Кроме работы на подиуме, Браакензик занималась дизайном ювелирных изделий, нижнего белья и одежды для сна. Модель появлялась на обложках американского журнала Cosmopolitan и итальянского Maxim. Она также снималась в австралийских сериалах "Домой и в путь", "Двадцать к одному" и "Сыщик 101" и была номинирована на премию Logie Award за роль в комедийном сериале "Пицца".