Волочкова решила эмигрировать из России

«Хочу сообщить, что я решила остаться жить на Мальдивах… И отсюда теперь буду перелеты осуществлять по творческой необходимости», — написала Волочкова в Instagram, опубликовав видео с пляжа.

Она добавила, что нашла любимое место на Земле и не хочет ему «изменять».

Также она сообщила, что начала подыскивать школу на Мальдивах для дочери.

В ноябре Волочкова опубликовала фотографию, на которой она голая сидит на шпагате в сугробе, прикрываясь банным веником.

Ранее стало известно, что Волочковой принадлежат 25 квартир общей стоимостью в 244 млн рублей: квартира в Санкт-Петербурге (56,8 млн рублей), квартира в Москве (111,8 млн рублей), загородный дом в Красногорском районе Подмосковья (21 млн рублей) и 22 квартиры в Астрахани.