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Волочкова решила эмигрировать из России 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 14 2 часа назад
Фото: @volochkova_art
Российская балерина Анастасия Волочкова сообщила о намерении переехать жить на Мальдивы.
«Хочу сообщить, что я решила остаться жить на Мальдивах… И отсюда теперь буду перелеты осуществлять по творческой необходимости», — написала Волочкова в Instagram, опубликовав видео с пляжа.
Она добавила, что нашла любимое место на Земле и не хочет ему «изменять».
Также она сообщила, что начала подыскивать школу на Мальдивах для дочери.
В ноябре Волочкова опубликовала фотографию, на которой она голая сидит на шпагате в сугробе, прикрываясь банным веником.
Ранее стало известно, что Волочковой принадлежат 25 квартир общей стоимостью в 244 млн рублей: квартира в Санкт-Петербурге (56,8 млн рублей), квартира в Москве (111,8 млн рублей), загородный дом в Красногорском районе Подмосковья (21 млн рублей) и 22 квартиры в Астрахани.
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Шоу-бизнес , Анастасия Волочкова , Мальдивы
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