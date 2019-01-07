Перед смертью звезда «Битвы экстрасенсов» Дария Воскобоева обратилась к фолловерам

Перед смертью медиум «Битвы экстрасенсов» обратилась к поклонникам, рассказав о «часах ангела».

Участница телепередачи «Битва экстрасенсов» Дария Воскобоева незадолго до смерти опубликовала в инстаграме обращение к своим подписчикам, предложив им пообщаться с ангелом-хранителем. По ее словам, существуют так называемые «часы ангела», когда каждый человек может поговорить со своим небесным опекуном.

«Часы ангела — это особое время, когда человек может пообщаться со своим хранителем и быстро получить помощь и поддержку. Уделите внимание молитвам, чтобы ваш ангел-хранитель помог справиться с трудностями и уберечь вас от любых неприятностей», — написала Дария.

Экстрасенс назвала дни и часы для общения с ангелом:

«7 января: попросите у ангела помощи в преодолении проблем, касающихся общения с родными и близкими. Поделитесь своими проблемами с 22:05 до 22:45. 8 января: с 12:15 до 13:02 попросите у своего хранителя позаботиться о ваших детях, чтобы им не угрожали неприятности».

Финалистка 17-госезона «Битвы экстрасенсов» скончалась 6 января. Причиной смерти стало онкологическое заболевание.

Ранее бывший сотрудник шоу «Битва экстрасенсов» рассказал прессе, как телевизионщики и «колдуны» дурачат зрителей, придумывая красивые биографии, сюжеты и фишки.