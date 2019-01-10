Созданное для Леди Гаги ожерелье увидели на старом фото другой певицы

Австралийская певица Рики-Ли Колтер заявила, что восемь лет назад надевала ожерелье, которое было якобы создано специально для Леди Гаги на премию «Золотой глобус» 2019 года. Об этом Колтер рассказала подписчикам в Instagram.

Однако на следующий день Леди Гага ответила Колтер в своем аккаунте. Поп-исполнительница отметила, что ювелирный дом Tiffany & Co выпустил это украшение исключительно для нее.

«Ожерелье "Аврора" было названо в честь Северного сияния, — это дань фильму "Звезда родилась"», — пояснила Гага.