Австралийская певица Рики-Ли Колтер заявила, что восемь лет назад надевала ожерелье, которое было якобы создано специально для Леди Гаги на премию «Золотой глобус» 2019 года. Об этом Колтер рассказала подписчикам в Instagram.
«Я пускала слюни на невероятное платье Леди Гаги на "Золотом глобусе" и вдруг заметила потрясающее бриллиантовое ожерелье Tiffany & Co! Я подумала: о боже, я уже его надевала! Мне выпала честь прийти в нем на одно мельбурнское мероприятие в 2011 году. Это, конечно, не "Золотой глобус", но в нем я чувствовала себя настоящей принцессой. Мне сказали, что в то время ожерелье стоило примерно 10 миллионов долларов», — поведала певица.
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I was just drooling over @ladygaga ‘s AMAZING outfit at the @goldenglobes & went «OMGGGGGGGGG I’VE WORN THAT!» ✔️ That amazing @tiffanyandco diamond necklace! 😍 I had the honour of wearing it to a Tiffany & Co event in Melbourne back in 2011 and although it wasn’t the Golden Globes — I still felt like an absolute princess wearing a necklace that they told me at the time was worth over $10Million 💎💎💎😱😱😱
Однако на следующий день Леди Гага ответила Колтер в своем аккаунте. Поп-исполнительница отметила, что ювелирный дом Tiffany & Co выпустил это украшение исключительно для нее.
«Ожерелье "Аврора" было названо в честь Северного сияния, — это дань фильму "Звезда родилась"», — пояснила Гага.
В октябре поклонники высмеяли Леди Гагу за оверсайз-костюм, который она выбрала для премии Elle Women in Hollywood. Гага прибыла на вечер в брюках и пиджаке оттенка грейдж, который надела на голое тело. Как только фотографии певицы появились в интернете, пользователи наводнили соцсети шутками о ее внешнем виде.