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Созданное для Леди Гаги ожерелье увидели на старом фото другой певицы 

Lenta.ru + ещё 36 1 час назад
Фото: Reuters
Австралийская певица Рики-Ли Колтер заявила, что восемь лет назад надевала ожерелье, которое было якобы создано специально для Леди Гаги на премию «Золотой глобус» 2019 года. Об этом Колтер рассказала подписчикам в Instagram.
«Я пускала слюни на невероятное платье Леди Гаги на "Золотом глобусе" и вдруг заметила потрясающее бриллиантовое ожерелье Tiffany & Co! Я подумала: о боже, я уже его надевала! Мне выпала честь прийти в нем на одно мельбурнское мероприятие в 2011 году. Это, конечно, не "Золотой глобус", но в нем я чувствовала себя настоящей принцессой. Мне сказали, что в то время ожерелье стоило примерно 10 миллионов долларов», — поведала певица.
Однако на следующий день Леди Гага ответила Колтер в своем аккаунте. Поп-исполнительница отметила, что ювелирный дом Tiffany & Co выпустил это украшение исключительно для нее.
«Ожерелье "Аврора" было названо в честь Северного сияния, — это дань фильму "Звезда родилась"», — пояснила Гага.
В октябре поклонники высмеяли Леди Гагу за оверсайз-костюм, который она выбрала для премии Elle Women in Hollywood. Гага прибыла на вечер в брюках и пиджаке оттенка грейдж, который надела на голое тело. Как только фотографии певицы появились в интернете, пользователи наводнили соцсети шутками о ее внешнем виде.
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Шоу-бизнес , Стефани Джерманотта , Tiffany & Co , Elle
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