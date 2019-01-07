Названа причина смерти финалистки «Битвы экстрасенсов»

Смерть «боевой ведьмы» наступила в результате продолжительной болезни.

Участница одного из сезонов программы «Битва экстрасенсов» Николь Кузнецова в своем Instagram-аккаунте выразила соболезнования в связи со смертью своей коллеги Дарии Воскобоевой.

«Ты боролась до последнего… ушла еще одна ведьма, настоящий практик, чудесная девушка и мама… Нет слов…», — написала она.

Она не назвала причины смерти, однако в своем посте оставила хештэг «ракдурак», намекнув на то, что у Воскобоевой было онкологическое заболевание.

Ранее сообщалось, что финалистка 17-го сезона популярного шоу «Битва экстрасенсов» Дария Воскобоева, выступавшая в передаче, как «боевая ведьма» умерла вечером 6 января.

Об этом в социальных сетях сообщили другие участники шоу, Антон Мамон и Влад Кадони, не уточнив причина смерти. Официальных подтверждений или данных от семьи девушки на данный момент не поступало.