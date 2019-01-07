Умерла участница «Битвы экстрасенсов» Дария Воскобоева 

Вечером 6 января ушла из жизни участница 17-го сезона телешоу «Битва экстрасенсов» Дария Воскобоева. Ее коллега по «Битве» Антон Мамон подтвердил «360» эту информацию.
«Господи, просто нет слов… Мы не были друзьями, но я очень уважал Дарию! Прямо сейчас у меня сжимается сердце от ужаса… какая же жизнь хрупкая штука!» — написал Антон в своем Instagram.
В посте он пожелал спокойствия и мира душе Дарии, отметил, что она была прекрасным человеком.
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Господи, просто нет слов…Мы не были друзьями, но я очень уважал Дарию! Прямо сейчас у меня сжимается сердце от ужаса…какая же жизнь хрупкая штука!😞.. Сегодня о тебе скажут много добрых слов, но мне хотелось бы молча пожелать спокойствия и мира твоей душе! Ты была прекрасным человеком! Земля тебе пухом…. #дариявоскобоева #битваэкстрасенсов #вечнаяпамять
Причину гибели родственники разглашать не стали. Источник в экстренных службах сообщил, что смерть наступила в результате продолжительной болезни.
6 января Дария совместно с другими экстрасенсами (Александрой Бересневой и Кристиной Синдаловской) планировала провести рождественскую встречу. Подписчикам пообещали погадать на Таро и рунах, а также медитацию. Однако накануне в Instagram экстрасенса появилось сообщение об отмене мероприятия в связи «с личными обстоятельствами». Подробностей автор поста не сообщила.
Дария Воскобоева пришла в проект «Битва экстрасенсов», позиционируя себя как «боевая ведьма». В дальнейшем она участвовала в другом шоу — «Дневник экстрасенса». Она рассказывала, что начала изучать практики боевой магии еще в юные годы. По ее словам, она может нейтрализовать любое магическое воздействие, которое оказал маг на обратившегося к ней человека.