Умерла участница «Битвы экстрасенсов» Дария Воскобоева

Вечером 6 января ушла из жизни участница 17-го сезона телешоу «Битва экстрасенсов» Дария Воскобоева. Ее коллега по «Битве» Антон Мамон подтвердил «360» эту информацию.

«Господи, просто нет слов… Мы не были друзьями, но я очень уважал Дарию! Прямо сейчас у меня сжимается сердце от ужаса… какая же жизнь хрупкая штука!» — написал Антон в своем Instagram.

Причину гибели родственники разглашать не стали. Источник в экстренных службах сообщил, что смерть наступила в результате продолжительной болезни.

6 января Дария совместно с другими экстрасенсами (Александрой Бересневой и Кристиной Синдаловской) планировала провести рождественскую встречу. Подписчикам пообещали погадать на Таро и рунах, а также медитацию. Однако накануне в Instagram экстрасенса появилось сообщение об отмене мероприятия в связи «с личными обстоятельствами». Подробностей автор поста не сообщила.

Дария Воскобоева пришла в проект «Битва экстрасенсов», позиционируя себя как «боевая ведьма». В дальнейшем она участвовала в другом шоу — «Дневник экстрасенса». Она рассказывала, что начала изучать практики боевой магии еще в юные годы. По ее словам, она может нейтрализовать любое магическое воздействие, которое оказал маг на обратившегося к ней человека.