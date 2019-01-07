Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Умерла участница «Битвы экстрасенсов» Дария Воскобоева 

360tv.ru + ещё 11 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Вечером 6 января ушла из жизни участница 17-го сезона телешоу «Битва экстрасенсов» Дария Воскобоева. Ее коллега по «Битве» Антон Мамон подтвердил «360» эту информацию.
«Господи, просто нет слов… Мы не были друзьями, но я очень уважал Дарию! Прямо сейчас у меня сжимается сердце от ужаса… какая же жизнь хрупкая штука!» — написал Антон в своем Instagram.
В посте он пожелал спокойствия и мира душе Дарии, отметил, что она была прекрасным человеком.
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Господи, просто нет слов…Мы не были друзьями, но я очень уважал Дарию! Прямо сейчас у меня сжимается сердце от ужаса…какая же жизнь хрупкая штука!😞.. Сегодня о тебе скажут много добрых слов, но мне хотелось бы молча пожелать спокойствия и мира твоей душе! Ты была прекрасным человеком! Земля тебе пухом…. #дариявоскобоева #битваэкстрасенсов #вечнаяпамять

Публикация от  Антон Мамон (@antonfeliz)

Причину гибели родственники разглашать не стали. Источник в экстренных службах сообщил, что смерть наступила в результате продолжительной болезни.
6 января Дария совместно с другими экстрасенсами (Александрой Бересневой и Кристиной Синдаловской) планировала провести рождественскую встречу. Подписчикам пообещали погадать на Таро и рунах, а также медитацию. Однако накануне в Instagram экстрасенса появилось сообщение об отмене мероприятия в связи «с личными обстоятельствами». Подробностей автор поста не сообщила.
Дария Воскобоева пришла в проект «Битва экстрасенсов», позиционируя себя как «боевая ведьма». В дальнейшем она участвовала в другом шоу — «Дневник экстрасенса». Она рассказывала, что начала изучать практики боевой магии еще в юные годы. По ее словам, она может нейтрализовать любое магическое воздействие, которое оказал маг на обратившегося к ней человека.
360tv.ru: последние новости
Умер народный артист России Иван Бортник СМИ: названа причина смерти певца Криса Кельми Жена Марлена Хуциева умерла в реанимации
Комментарии59
Шоу-бизнес
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На Украине назвали самое «болезненное» положение томоса40
Киркорова отправляют на «Евровидение»4
Ключ к сохранению ДРСМД нашли в Москве189
Выигравшие миллиард россияне не выходят на связь297
Десант США вошел в Черное море638
Видео
00:42
Франция выдала России беглого экс-министра
Криминал Происшествия
«Всем хватит»: кому достанутся деньги Криса Кельми
Шоу-бизнес Статьи
01:32
Подробности операции по спасению Вани в Магнитогорске
Происшествия Пожары
00:42
Нью-Йорк атаковали «зловещие небесные огни»
В мире США
00:44
США выставят Москве ультиматум
В мире Криминал
00:22
Ургант лишился волос
Шоу-бизнес Сделай сам
00:53
Раскрыты шокирующие подробности похорон Кельми
Шоу-бизнес
00:51
Врачи оценили состояние спасенного в Магнитогорске младенца
Происшествия
01:46
Шторм обрушил променад в Калининградской области
Общество Погода
03:17
Опасная посадка A380 попала на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение