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Названа причина смерти финалистки «Битвы экстрасенсов» 

ТК «Звезда» + ещё 16 22 минуты назад
Фото: ВК
Смерть «боевой ведьмы» наступила в результате продолжительной болезни.
Участница одного из сезонов программы «Битва экстрасенсов» Николь Кузнецова в своем Instagram-аккаунте выразила соболезнования в связи со смертью своей коллеги Дарии Воскобоевой.
«Ты боролась до последнего… ушла еще одна ведьма, настоящий практик, чудесная девушка и мама… Нет слов…», — написала она.
Она не назвала причины смерти, однако в своем посте оставила хештэг «ракдурак», намекнув на то, что у Воскобоевой было онкологическое заболевание.
Ранее сообщалось, что финалистка 17-го сезона популярного шоу «Битва экстрасенсов» Дария Воскобоева, выступавшая в передаче, как «боевая ведьма» умерла вечером 6 января.
Об этом в социальных сетях сообщили другие участники шоу, Антон Мамон и Влад Кадони, не уточнив причина смерти. Официальных подтверждений или данных от семьи девушки на данный момент не поступало.
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