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Ребенку Меган Маркл и Принца Гарри подложили свинью 

Дни.ру 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Появление на свет первенца герцогини Сассексской Меган и принца Гарри ожидается этой весной, а общественность уже волнует множество вопросов о будущем ребенка. Дело в том, что малыш не получит право носить титул "Его Королевское Высочество".
У герцогини Сассексской на данный момент нет разрешения на использование такого обращения. Согласно королевскому протоколу только один ребенок получает это звание сразу же после появления на свет — старший сын старшего сына принца Уэльского.
Такое решение было принято Георгом V более ста лет назад. Он постановил, что только этот ребенок имеет право на данную честь по рождению.
Что касается других правнуков монарха, то они должны получить звание. Меган Маркл и принц Гарри пока такого разрешения не получали.
Есть большая вероятность, что семья и вовсе не получит такое решение. К слову, в 2017 году принц Гарри говорил, что он хочет, чтобы его дети жили "нормальной жизнью".
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Шоу-бизнес , принц Гарри , Чарльз Виндзор
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