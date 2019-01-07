Ребенку Меган Маркл и Принца Гарри подложили свинью

Появление на свет первенца герцогини Сассексской Меган и принца Гарри ожидается этой весной, а общественность уже волнует множество вопросов о будущем ребенка. Дело в том, что малыш не получит право носить титул "Его Королевское Высочество".

У герцогини Сассексской на данный момент нет разрешения на использование такого обращения. Согласно королевскому протоколу только один ребенок получает это звание сразу же после появления на свет — старший сын старшего сына принца Уэльского

Такое решение было принято Георгом V более ста лет назад. Он постановил, что только этот ребенок имеет право на данную честь по рождению.

Что касается других правнуков монарха, то они должны получить звание. Меган Маркл и принц Гарри пока такого разрешения не получали.

Есть большая вероятность, что семья и вовсе не получит такое решение. К слову, в 2017 году принц Гарри говорил, что он хочет, чтобы его дети жили "нормальной жизнью".