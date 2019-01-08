Интимное видео сбежавшей от Фадеева фаворитки вызвало переполох

После ухода из проекта Максима Фадеева SEREBRO певица Полина Фаворская пустилась в свободное плавание. Теперь девушка может себе позволить экспериментировать со своим творчеством и решаться на самые смелые шаги.

Полина порадовала поклонников любопытным видео. Девушка опубликовала в своем Instagram фрагмент, на котором предстала по пояс обнаженной.

Фанаты Фаворской пришли в восторг от того, что смогли стать свидетелями интимной стороны жизни кумира. Речь идет не об обнаженном теле, а о вкусах и предпочтениях Полины. Композиция бывшего участника группы "МЫ", которая играет на фоне видео, пришлась по вкусу большинству пользователей Сети.

Напомним, что в августе 2018 года Полина Фаворская в своем микроблоге сообщила шокирующую новость. Девушка покинула музыкальный коллектив.

"Этот пост не очередной мой философский выхлоп. Это мое очень важное заявление. Надеюсь, вы прочувствуете его до самого сердца, потому что я обращаюсь сейчас именно к нему", — написала девушка в Instagram.

Свою жизнь она сравнила с длинной дорогой, полной невероятных и непредсказуемых приключений.