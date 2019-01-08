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Интимное видео сбежавшей от Фадеева фаворитки вызвало переполох 

Дни.ру + ещё 1 54 минуты назад
Фото: Instagram
После ухода из проекта Максима Фадеева SEREBRO певица Полина Фаворская пустилась в свободное плавание. Теперь девушка может себе позволить экспериментировать со своим творчеством и решаться на самые смелые шаги.
Полина порадовала поклонников любопытным видео. Девушка опубликовала в своем Instagram фрагмент, на котором предстала по пояс обнаженной.
Фанаты Фаворской пришли в восторг от того, что смогли стать свидетелями интимной стороны жизни кумира. Речь идет не об обнаженном теле, а о вкусах и предпочтениях Полины. Композиция бывшего участника группы "МЫ", которая играет на фоне видео, пришлась по вкусу большинству пользователей Сети.
Напомним, что в августе 2018 года Полина Фаворская в своем микроблоге сообщила шокирующую новость. Девушка покинула музыкальный коллектив.
"Этот пост не очередной мой философский выхлоп. Это мое очень важное заявление. Надеюсь, вы прочувствуете его до самого сердца, потому что я обращаюсь сейчас именно к нему", — написала девушка в Instagram.
Свою жизнь она сравнила с длинной дорогой, полной невероятных и непредсказуемых приключений.
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Шоу-бизнес , Максим Фадеев
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