Верник объяснил езду на джипе по пешеходному переулку

Актер Игорь Верник рассказал в соцсетях, что ему неловко, обидно и неприятно из-за шумихи вокруг езды на джипе по пешеходному Камергерскому переулку.

«Театр, в котором я работаю, выдал мне и моим коллегам разрешение проезжать в театр через Камергерский переулок. Мне очень неловко, что проезжая эти несколько метров от шлагбаума до ворот МХТ, я доставил неудобство пешеходам, находящимся в это время в переулке. Мне обидно и неприятно, что эта ситуация вызвала такой резонанс, такое число негативных комментариев в мой адрес», — заявил артист в инстаграме.

По его словам, около шести вечера 3 января, как и другие артисты МХТ им. Чехова, он поехал на работу в театр, где в 19.00 начинался спектакль "Номер 13".

«Я как и другие артисты в этот день, проехал через шлагбаум открытый сотрудниками мхт, и с предельно минимальной скоростью, аккуратно ехал по Камергерскому переулку к воротам, через которые мы, сотрудники театра, ежедневно попадаем в МХТ», — пояснил Верник.

Артист подтвердил, что был за рулем личного автомобиля. По его словам, актеры получили уведомление театра, что с 3 января открыт въезд в МХТ с Тверской улицы.

Ранее сообщалось, что ГИБДД оштрафовала актера на 500 рублей за проезд по пешеходной зоне на внедорожнике.

На этой неделе в сети появился ролик, снятый прохожими в центре Москвы. На видео внедорожник артиста пробирается через толпу пешеходов. Некие люди, похожие на охранников, кричат им «Пропустите, Верник едет!»

После этого в прессе и интернете разразился скандал.