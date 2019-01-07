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Готового на все Киркорова отправляют на «Евровидение» 

Дни.ру 25 минут назад
Фото: РИА Новости
В мае грядущего года пройдет очередной 64-й конкурс песни "Евровидение". В России считают, что наше страну в этот раз должен представлять Филипп Киркоров.
По мнению члена экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадима Манукяна, в мае в Израиле нашей стране нужно как следует зажечь на "Евровидении".
"Стоит уже сейчас подумать о том, кого же выдвинуть от России в марте 2019 года, чтобы этот артист смог идеально влиться в этот музыкальный форум. У Филиппа Киркорова на этот счет как раз есть незакрытый гештальт. Он в 90-х годах не смог покорить этот конкурс, затем предпринял попытки это сделать руками других артистов", — заявил эксперт.
Манукян убежден, что Киркоров не оставляет попыток одержать эту победу в будущем.
"Она ему действительно нужна. Но мне кажется, что победить ему следует именно самому. Похоже сейчас приходит его время. У него есть все составляющие. Появился бесценный опыт участия в этом конкурсе в различных воплощениях, он прекрасно поет и умеет делать качественное шоу", — продолжил он.
Эксперт отметил, что тусовка на "Евровидении" уже давно считает Киркорова своим.
"На мой взгляд, Филипп Бедросович идеальный кандидат на поездку от России на "Евровидение" в Тель-Авив", — резюмировал Манукян.
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Комментарии4
Шоу-бизнес , Филипп Киркоров , Израиль
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