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Ксения Собчак вспомнила, как в юности Анастасия Волочкова «увела» у нее олигарха 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Светская львица Ксения Собчак с супругом отдыхает на Мальдивах на уединенной вилле. Также на Мальдивы на отдых улетела балерина Анастасия Волочкова. Танцовщица пожаловалась светской львице, что к ней в последнее время приковано очень много внимания, поэтому она сбежала подальше от людей. Балерине не нравится, что хейтеров так будоражат ее шпагаты.
По словам Волочковой, у многих подписчиков просто не устроена личная жизнь, поэтому они так живо обсуждают ее.
Балерина отметила, что не перестает смеяться над комментариями под своими постами.
Многих подписчиков между тем удивило, почему Волочкова и Собчак стали вдруг так мило общаться. Ведь раньше они были чуть ли не самыми лютыми врагами. По словам Собчак, в юности она общалась с Волочковой. У них была общая компания друзей. В те годы светская львица дружила с олигархом Вячеславом Лейбманом. У пары был роман.
Собчак познакомила Волочкову с мужчиной по имени Сережа. А потом, как утверждает Собчак, все поменялось. Волочкова отправила в отставку Сережу и увлеклась ее олигархом. Собчак даже нашла переписку Волочковой и Лейбмана, а также билеты на поезд Москва-Санкт-Петербург, где любовники ехали вместе. Светская львица призналась, что до сих пор хранит те билеты. Между тем Волочкова уверяет, что она всегда нормально общалась с Собчак. Никакой обиды со стороны бывшей телеведущей проекта «Дом-2» не было.
Балерина говорит, что всегда рада видеть Собчак на своих концертах. Врагом ее она не считает, сообщает «Комсомольская правда».
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Комментарии38
Шоу-бизнес , Ксения Собчак , Анастасия Волочкова , Комсомольская правда , Мальдивы
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