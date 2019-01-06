Начало нового года было омрачено смертью певца Криса Кельми.
Ни для кого не секрет, что он проходил лечение в реабилитационном центре в Таиланде вместе с Даной Борисовой и Евгением Осиным. Побороть зависимость из всей троицы смогла только Дана.
Смерть Криса Кельми потрясла многих коллег по цеху. Певца почтили многие знаменитости.
Так, Дана Борисова поделилась в своем Instagram видео, которое сделала год назад на Самуи. На кадрах видно, что рядом с телеведущей сидит Кельми.
Артисты поздравляют владельца сети реабилитационных центров с днем рождения. Судя по кадрам, состояние артиста тогда было далеко не самым лучшим.
Борисова призналась, что тяжело переживает утрату Кельми и Осина.
"Вместе с Евгением Осиным и Крисом Кельми мы заканчивали реабилитацию и возвращались в Москву. Кто бы мог подумать, что уже через год из нашей троицы в живых останусь только я", — откровенно заявила Дана.