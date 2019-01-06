«Кто бы мог подумать»: смерть добила сломленную Борисову

Начало нового года было омрачено смертью певца Криса Кельми

Смерть Криса Кельми потрясла многих коллег по цеху. Певца почтили многие знаменитости.

Так, Дана Борисова поделилась в своем Instagram видео, которое сделала год назад на Самуи. На кадрах видно, что рядом с телеведущей сидит Кельми.

Артисты поздравляют владельца сети реабилитационных центров с днем рождения. Судя по кадрам, состояние артиста тогда было далеко не самым лучшим.

Борисова призналась, что тяжело переживает утрату Кельми и Осина.