Башаров уехал отдыхать во Францию после избиения жены

Актер Марат Башаров отправился на горнолыжный курорт — набраться сил после избиения жены.

Актера заметили с дочерью на горнолыжном курорте во Франции . Издание Starhit опубликовало фотографии Башарова, который на лыжах весело проводит новогодние каникулы с дочерью.

«Мы видели Марата и его дочь на склоне. Он хорошо катается на лыжах, радуется, веселится, как будто ничего и не произошло несколько дней назад», — рассказал источник издания.

Ранее прессе стало известно, что Башаров избил жену Елизавету, сломав ей нос. Женщина была вынуждена обратиться в больницу и долго лечиться. По словам брата Елизаветы, Федора это не первый подобный инцидент. Когда их сын был совсем маленьким, женщину доставили к медикам с серьезной травмой руки. Семья не хотела выносить сор из избы, но последний случай переполнил чашу терпения.

При этом Елизавета и Марат не стали комментировать сообщения СМИ об избиении. Ранее женщина говорила в интервью, что Марат — заботливый папа для их сына Марселя.