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Башаров уехал отдыхать во Францию после избиения жены 

Рамблер + ещё 4 12 часов назад
Фото: РИА Новости
Актер Марат Башаров отправился на горнолыжный курорт — набраться сил после избиения жены.
Актера заметили с дочерью на горнолыжном курорте во Франции. Издание Starhit опубликовало фотографии Башарова, который на лыжах весело проводит новогодние каникулы с дочерью.
«Мы видели Марата и его дочь на склоне. Он хорошо катается на лыжах, радуется, веселится, как будто ничего и не произошло несколько дней назад», — рассказал источник издания.
Ранее прессе стало известно, что Башаров избил жену Елизавету, сломав ей нос. Женщина была вынуждена обратиться в больницу и долго лечиться. По словам брата Елизаветы, Федора это не первый подобный инцидент. Когда их сын был совсем маленьким, женщину доставили к медикам с серьезной травмой руки. Семья не хотела выносить сор из избы, но последний случай переполнил чашу терпения.
При этом Елизавета и Марат не стали комментировать сообщения СМИ об избиении. Ранее женщина говорила в интервью, что Марат — заботливый папа для их сына Марселя.
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Шоу-бизнес , Другое , Марат Башаров , Франция
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