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Зверски избившего жену Аршавина пожалели 

Дни.ру 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Телеведущая Юлия Барановская уже давно никак не связана с футболистом Андреем Аршавиным. Однако новые факты из жизни бывших супругов продолжают всплывать по сей день.
Нередко всплывала информация о том, что Аршавин жесток со своими избранницами. Андрей может не только оскорбить, но и поднять руку на женщину.
Так, Барановская откровенно рассказала о домашнем насилии звездного супруга. Неприятный инцидент случился, когда телеведущая лежала в больнице.
Тогда Юлия попросила Андрея перевести на нее парковку, так как не могла оставить машину около дома.
"Он отказался. Я снова попросила — я не могла ставить машину около дома, потому что все было оформлено на него. Не говоря ни слова больше, он меня ударил. Я отлетела метров на пять — до сих пор не понимаю, как у меня не разошлись швы. От боли, обиды и унижения я заплакала. Он почти сразу ушел", — поведала Барановская в автобиографии.
Были и другие примеры жестокости футболиста. По словам Барановской, однажды Аршавин даже изнасиловал ее в машине.
"Я тогда его пожалела, если бы я вызвала полицию, то это поставило бы крест на его футбольной карьере на всю оставшуюся жизнь. А вот почему я его пожалела после такого, я не знаю", — резюмировала она.
Ранее в Сеть попало видео, как прославленный футболист Андрей Аршавин развлекается с женщинами. Интернет-пользователи провели собственное расследование, чтобы узнать личность хотя бы одной из них.
В брюнетке в бежевом пуховике, которая была в тот вечер вместе с Андреем Аршавиным, особо наблюдательные пользователи признали некую Карину Неман. Якобы девушка работает стюардессой, ей 21 год. СМИ утверждают, что в ее аккаунте в социальной сети Instagram есть фотография, где она в той же одежде, что и на прогулке с Андреем Аршавиным.
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Шоу-бизнес , Андрей Аршавин , Юлия Барановская
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