Бузова попросила фолловеров помочь разобраться с влюбленным поклонником

Телеведущая Ольга Бузова рассказала своим фанатам, что влюбилась в стеснительного молодого человека. По ее словам, он тоже неравнодушен к ней, но стесняется делать первый шаг. Поэтому Бузова поинтересовалась у поклонников, что предпринять в такой ситуации.

«Мои хорошие, вот у меня к вам вопрос. Я знаю, что я очень нравлюсь одному молодому человеку. Но он не предпринимает никаких действий. Что делать в такой ситуации? Брать вновь все в свои руки? Или ждать все-таки инициативы от него?» — написала ведущая в Инстаграме.

После этого вопроса Бузова опубликовала свое фото с подписью

«Мечтаю быть твоей».

Возлюбленный пока остается инкогнито.

Пользователи соцсети дали телезвезде разные советы. В основном, советует слабый пол. Бузовой предлагают дождаться, когда молодой человек наберется храбрости.

«Если вы нравитесь действительно этому мужчине, он сам сам все сделает. И позвонит, и пригласит на свидание. Если он не предпринимает никаких действий, значит не особо вы ему нравитесь»;

«Не надо. Мужики и так обленились что то делать. Пусть сам»;

«Олечка, инициатива всегда должна быть только от мужчин. На это мы и женщины чтобы нас завоёвывать».

В прошлом году Бузова вошла в топ-100 сексуальных женщин России, заняв 95 место. Рейтинг составил популярный мужской журнал.