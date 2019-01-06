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Бузова попросила фолловеров помочь разобраться с влюбленным поклонником 

Рамблер + ещё 2 1 час назад
Фото: Instagram
Телеведущая Ольга Бузова рассказала своим фанатам, что влюбилась в стеснительного молодого человека. По ее словам, он тоже неравнодушен к ней, но стесняется делать первый шаг. Поэтому Бузова поинтересовалась у поклонников, что предпринять в такой ситуации.
«Мои хорошие, вот у меня к вам вопрос. Я знаю, что я очень нравлюсь одному молодому человеку. Но он не предпринимает никаких действий. Что делать в такой ситуации? Брать вновь все в свои руки? Или ждать все-таки инициативы от него?» — написала ведущая в Инстаграме.
После этого вопроса Бузова опубликовала свое фото с подписью
«Мечтаю быть твоей».
Возлюбленный пока остается инкогнито.
Пользователи соцсети дали телезвезде разные советы. В основном, советует слабый пол. Бузовой предлагают дождаться, когда молодой человек наберется храбрости.
«Если вы нравитесь действительно этому мужчине, он сам сам все сделает. И позвонит, и пригласит на свидание. Если он не предпринимает никаких действий, значит не особо вы ему нравитесь»;
«Не надо. Мужики и так обленились что то делать. Пусть сам»;
«Олечка, инициатива всегда должна быть только от мужчин. На это мы и женщины чтобы нас завоёвывать».
В прошлом году Бузова вошла в топ-100 сексуальных женщин России, заняв 95 место. Рейтинг составил популярный мужской журнал.
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Шоу-бизнес , Ольга Бузова
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