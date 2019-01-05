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СМИ: названа причина смерти певца Криса Кельми 

360tv.ru 1 час назад
Причиной смерти российского певца Криса Кельми стало хроническое заболевание. Об этом сообщил сайт журнала «СтарХит» со ссылкой на источник в морге.
"Кельми настойчиво себя убивал"
Ранее звучали версии о том, что артист скончался из-за пристрастия к алкоголю, которым страдал последние несколько лет. Собеседник издания уточнил, что смерть наступила по естественным причинам, а не от алкоголя.
«Вскрытие было проведено. Там хроническое заболевание. Судебно-медицинский эксперт взял все необходимые анализы, все процедуры были проделаны. С сердцем тоже были проблемы», — уточнил источник «СтарХита».
Родственники Криса Кельми в данный момент спорят, какими будут похороны певца. Его брат утверждает, что прощание с артистом необходимо сделать открытым, чтобы дать поклонникам попрощаться со своим кумиром. С таким же предложением выступил и друг Кельми, музыкант Андрей Разин. Он предложил организовать церемонию на свои деньги. Однако жена умершего певца заявила, что похоронит мужа в закрытом режиме.
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Комментарии33
Шоу-бизнес , Видео , Андрей Разин , Крис Кельми , StarHit
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