СМИ: названа причина смерти певца Криса Кельми

Причиной смерти российского певца Криса Кельми стало хроническое заболевание. Об этом сообщил сайт журнала «СтарХит» со ссылкой на источник в морге.

Ранее звучали версии о том, что артист скончался из-за пристрастия к алкоголю, которым страдал последние несколько лет. Собеседник издания уточнил, что смерть наступила по естественным причинам, а не от алкоголя.

«Вскрытие было проведено. Там хроническое заболевание. Судебно-медицинский эксперт взял все необходимые анализы, все процедуры были проделаны. С сердцем тоже были проблемы», — уточнил источник «СтарХита».