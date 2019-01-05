Причиной смерти российского певца Криса Кельми стало хроническое заболевание. Об этом сообщил сайт журнала «СтарХит» со ссылкой на источник в морге.
Ранее звучали версии о том, что артист скончался из-за пристрастия к алкоголю, которым страдал последние несколько лет. Собеседник издания уточнил, что смерть наступила по естественным причинам, а не от алкоголя.
«Вскрытие было проведено. Там хроническое заболевание. Судебно-медицинский эксперт взял все необходимые анализы, все процедуры были проделаны. С сердцем тоже были проблемы», — уточнил источник «СтарХита».
Родственники Криса Кельми в данный момент спорят, какими будут похороны певца. Его брат утверждает, что прощание с артистом необходимо сделать открытым, чтобы дать поклонникам попрощаться со своим кумиром. С таким же предложением выступил и друг Кельми, музыкант Андрей Разин. Он предложил организовать церемонию на свои деньги. Однако жена умершего певца заявила, что похоронит мужа в закрытом режиме.