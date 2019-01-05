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Верника оштрафовали за езду по пешеходной улице 

News.ru 27 минут назад
Фото: РИА Новости
Актёра Игоря Верника, решившего проехать на своём внедорожнике Range Rover по пешеходному Камергерскому переулку в центре Москвы, оштрафовали.
Верник рассказал о разрешении на проезд по Камергерскому переулку в Москве
С телеведущего за его выходку взыскали 500 рублей, передаёт Telegram-канал Mash. Ранее в отношении артиста было возбуждено дело об административном правонарушении.
Как писал News.ru, Верника вызвали в территориальное подразделение ДПС после публикации в Сети видеозаписи, на которой запечатлено, как его автомобиль выехал на пешеходную зону. При этом в МХТ им. Чехова заявили, что артист не нарушил правил. Дело в том, что у актёра «есть официальный пропуск на проезд через служебный въезд в Камергерском переулке», пояснила пресс-атташе театра Мария Малкина.
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