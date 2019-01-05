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Китайцы устроили массовую драку в общежитии в Москве

Анита Цой попросила Марата Башарова перестать терроризировать женщин 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Уже несколько недель не утихают страсти вокруг фигуры актера Марата Башарова. Брат его жены Елизаветы Шевырковой заявил, что актер сломал женщине нос, из-за чего она угодила в клинику. Правда, чуть позже супруга заявила, что ее никто не бил, однако полиция проводит по этому делу проверку. Не исключено, что актер все-таки понесет наказание.
Между тем о поведении Башарова, который и ранее бил женщин, уже наслышаны его коллеги по шоу-бизнесу. Так известная певица Анита Цой заявила, что она не знает, что творится в семье Башарова. Она добавила, что хочет пожелать актеру перестать терроризировать женщин.
«Живи в кайф и девчонкам дай жить спокойно», — заметила Анита Цой, слова которой приводит «Пятый канал».
Интересно, что недавно Елизавета Шевыркова в социальных сетях во время переписки с подругой заявила, что собирается в ближайшее врем улетать за рубеж на отдых. Правда, подписчики сразу же стали интересоваться, как она собирается отдыхать со сломанным носом. Жена Башарова предпочла не отвечать на вопросы пользователей.
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Шоу-бизнес , Анита Цой , Марат Башаров
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