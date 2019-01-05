Новогодние праздники способны выкачивать силы не хуже десятичасовой работы без перерыва. Все тяготы смены календаря ощутил на себе телеведущий Андрей Малахов.
После встречи Нового года Малахов отправился восстанавливать силы в центр здоровья. Ведущий оказался измотан съемками праздничных шоу и новогодней суетой.
Центр здоровья, на который пал выбор Андрея, располагается в живописной лесной зоне под Москвой. На выбор посетителям предлагается безграничный список процедур по омоложению и восстановлению организма.
Малахов уже несколько дней находится в клинике. Телеведущий делится с поклонниками снимками, которые вызывают бурю эмоций у пользователей Сети.
Последнее фото вызвало у подписчиков Малахова особый интерес. На нем телеведущий предстал в маске, которую используют при операциях для наркоза.
Подписчики подняли тревогу, не случилось ли чего. Малахов поспешил успокоить поклонников и написал:
"Утренняя процедура по очистке легких от городского смога!".
Ранее Андрей Малахов назвал своим главным интервью общение с певицей Ириной Паноровской. Говоря об этом, ведущий раскрыл ее интимную тайну.
"Поговорить с Понаровской я хотел давно, еще будучи на "Первом канале", — в своей авторской колонке на портале StarHit признался Андрей Малахов. "Главной ценностью моей коробки с вещами, когда я переезжал на новое место работы, была книга об Ирине Витальевне. Таким образом, я визуализировал мечту. Мы долго созванивались, у артистки менялись телефоны, она переезжала, я оставлял голосовые сообщения. И вот наконец мы встретились, а звезда, что бывает крайне редко, оправдала все мои надежды", — рассказал он.