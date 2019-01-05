Россияне в ужасе от вида изможденного Малахова на больничной койке

Новогодние праздники способны выкачивать силы не хуже десятичасовой работы без перерыва. Все тяготы смены календаря ощутил на себе телеведущий Андрей Малахов

После встречи Нового года Малахов отправился восстанавливать силы в центр здоровья. Ведущий оказался измотан съемками праздничных шоу и новогодней суетой.

Центр здоровья, на который пал выбор Андрея, располагается в живописной лесной зоне под Москвой . На выбор посетителям предлагается безграничный список процедур по омоложению и восстановлению организма.

Малахов уже несколько дней находится в клинике. Телеведущий делится с поклонниками снимками, которые вызывают бурю эмоций у пользователей Сети.

Последнее фото вызвало у подписчиков Малахова особый интерес. На нем телеведущий предстал в маске, которую используют при операциях для наркоза.

Подписчики подняли тревогу, не случилось ли чего. Малахов поспешил успокоить поклонников и написал:

"Утренняя процедура по очистке легких от городского смога!".

Ранее Андрей Малахов назвал своим главным интервью общение с певицей Ириной Паноровской. Говоря об этом, ведущий раскрыл ее интимную тайну.