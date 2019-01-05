Жуткий пожар застал врасплох Петросяна и Вайкуле

Совсем недавно в семье бывшего артиста "Кривого зеркала" произошло горе: у Николая Бандурина сгорел дом. Практически оставшемуся без средств на существование комику бросились на помощь знаменитые друзья.

После страшного ЧП Николай Бандурин быстро оправился и уже приступил к работе. Сейчас время праздничных концертов и корпоративов.

Попав в крайне сложную ситуацию семья артиста поняла, сколько у них друзей.

"Лайма Вайкуле спрашивала, чем помочь. Ефим Шифрин, Клара Новикова… Всех не упомню. Пишут, присылают деньги. Спасибо им! До конца не осознаю, что случилось. Иногда кажется, открою глаза, а вокруг все как прежде", — рассказала супруга Бандурина.

Евгением Петросян и вовсе велел участникам программы "Кривое зеркало" провести благотворительный концерт, передает StarHit

Все вырученные средства были переданы Николаю Бандурину для восстановление дома.