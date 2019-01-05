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Жуткий пожар застал врасплох Петросяна и Вайкуле 

Дни.ру 56 минут назад
Фото: Дни.ру
Совсем недавно в семье бывшего артиста "Кривого зеркала" произошло горе: у Николая Бандурина сгорел дом. Практически оставшемуся без средств на существование комику бросились на помощь знаменитые друзья.
После страшного ЧП Николай Бандурин быстро оправился и уже приступил к работе. Сейчас время праздничных концертов и корпоративов.
Попав в крайне сложную ситуацию семья артиста поняла, сколько у них друзей.
"Лайма Вайкуле спрашивала, чем помочь. Ефим Шифрин, Клара Новикова… Всех не упомню. Пишут, присылают деньги. Спасибо им! До конца не осознаю, что случилось. Иногда кажется, открою глаза, а вокруг все как прежде", — рассказала супруга Бандурина.
Евгением Петросян и вовсе велел участникам программы "Кривое зеркало" провести благотворительный концерт, передает StarHit.
Все вырученные средства были переданы Николаю Бандурину для восстановление дома.
"Переосмыслив случившееся, понимаю, что все живы и еще легко отделались. А дальше справимся, будем работать, мы крепкие!", — уверенно заявил Николай.
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Шоу-бизнес , Николай Бандурин , Ефим Шифрин , Клара Новикова , Лайма Вайкуле , StarHit
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