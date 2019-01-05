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Жена усердно скрывает чудовищную тайну похорон Криса Кельми 

Дни.ру 1 час назад
Фото: ТАСС
Близкие музыканта Криса Кельми до сих пор не в курсе, когда смогут проводить усопшего в последний путь. Масло в огонь подливает и супруга артиста Людмила, которая несколько дней не выходит на связь.
Общественность до сих пор находится в неведении по поводу похорон певца Криса Кельми. Супруга артиста Людмила не желает устраивать публичные похороны. Это вызвало волну негодования у друзей и родственников.
Родной брат Криса Кельми Евгений Суслин заявил, что не может дозвониться до жены артиста со дня его смерти. Более того, он не знает дату похорон, поскольку его держат в неведении.
Суслин убежден, что Людмила не имеет морального права лишать поклонников права проститься с любимым музыкантом. Брат певца добавил, что тело певца до сих пор находится в Наро-Фоминском морге и ждет вскрытия. Без этой процедуры планировать дальнейшие действия невозможно, передает StarHit.
Напомним, что Крис Кельми внезапно ушел из жизни в собственном доме в Московской области в возрасте 63 лет. Причины смерти автора хита "Ночное рандеву" устанавливаются.
Смерть Криса Кельми наступила 1 января, после новогодней ночи. Тело музыканта было направлено в морг.
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Шоу-бизнес , Крис Кельми , StarHit
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