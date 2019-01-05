Супруга режиссера Марлена Хуциева скончалась в реанимации. Известный режиссер и его жена Ирина Соловьева были госпитализированы перед Новым годом. Они одновременно почувствовали себя плохо.
Накануне супруга режиссера скончалась в реанимации, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Союза кинематографистов РФ.
«Марлен Мартынович знает, старается держаться», — сказал он.
Опасений за жизнь 93-летнего режиссера у врачей нет. Они оценивают его состояние как удовлетворительное. Выписать народного артиста смогут только после 9-10 января, когда его осмотрит главный врач.
Марлен Хуциев — советский и российский кинорежиссер, народный артист СССР. Автор фильмов «Весна на Заречной улице», «Был месяц май», «Июльский дождь», «Два Федора» и других. Сейчас Хуциев работает над фильмом «Невечерняя» о Льве Толстом и Антоне Чехове.