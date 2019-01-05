Жена режиссера Хуциева скончалась в реанимации

Супруга режиссера Марлена Хуциева скончалась в реанимации. Известный режиссер и его жена Ирина Соловьева были госпитализированы перед Новым годом. Они одновременно почувствовали себя плохо.

Накануне супруга режиссера скончалась в реанимации, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Союза кинематографистов РФ.

«Марлен Мартынович знает, старается держаться», — сказал он.

Опасений за жизнь 93-летнего режиссера у врачей нет. Они оценивают его состояние как удовлетворительное. Выписать народного артиста смогут только после 9-10 января, когда его осмотрит главный врач.