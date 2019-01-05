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Билан заявил, что всегда будет скрывать свою личную жизнь 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: РИА Новости
Популярный российский певец Дима Билан успешно строит карьеру в шоу-бизнесе. Исполнитель недавно отметил свой 37 день рождения. У него много планов на будущее. Исполнитель совсем скоро представит зрителям свое новое шоу «Планета Билан».
В своем микроблоге певец опубликовал видеоролик, на котором он запечатлен в шубе и клетчатом костюме.
Поклонников интересует не только творческие успехи исполнителя, но и его личная жизнь. Билан уже не первый год входит в список самых желанных холостяков. Несмотря на многочисленные романы артиста, ни один из них не привел с созданию семьи.
По словам Димы, он очень хочет создать семью и уже готов к детям, но у него не получается. Артист не очень охотно делится своими успехами на любовном фронте и не любит отвечать на личные вопросы, предпочитая либо отшучиваться от них, либо и вовсе игнорировать, сообщает Комсомольская правда.
«Мне кажутся странными люди, у которых все на виду. Время такое, мы как на ладони, пароли от телефонов, от сайтов, от почты не такая уж тайна. Мы порой не знаем, кому отвечаем в соцсетях, куда отправляем сообщение, кто его видит. Чем больше мы раскрываемся перед киберпространством, тем больше опасность ничего не оставить для себя», — рассказал Дима.
Билан уверен, что в свое личное пространство никого пускать нельзя. Он открыто заявляет, что никогда не будет выставлять свою семью на показ. Это должно оставаться за кадром.
«Я всегда буду максимально скрывать, но личная жизнь, поверьте, у меня есть.», — признался артист.
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Комментарии1
Шоу-бизнес , Дима Билан , Комсомольская правда
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