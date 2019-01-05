Билан заявил, что всегда будет скрывать свою личную жизнь

Популярный российский певец Дима Билан успешно строит карьеру в шоу-бизнесе. Исполнитель недавно отметил свой 37 день рождения. У него много планов на будущее. Исполнитель совсем скоро представит зрителям свое новое шоу «Планета Билан».

В своем микроблоге певец опубликовал видеоролик, на котором он запечатлен в шубе и клетчатом костюме.

Поклонников интересует не только творческие успехи исполнителя, но и его личная жизнь. Билан уже не первый год входит в список самых желанных холостяков. Несмотря на многочисленные романы артиста, ни один из них не привел с созданию семьи.

По словам Димы, он очень хочет создать семью и уже готов к детям, но у него не получается. Артист не очень охотно делится своими успехами на любовном фронте и не любит отвечать на личные вопросы, предпочитая либо отшучиваться от них, либо и вовсе игнорировать, сообщает Комсомольская правда

«Мне кажутся странными люди, у которых все на виду. Время такое, мы как на ладони, пароли от телефонов, от сайтов, от почты не такая уж тайна. Мы порой не знаем, кому отвечаем в соцсетях, куда отправляем сообщение, кто его видит. Чем больше мы раскрываемся перед киберпространством, тем больше опасность ничего не оставить для себя», — рассказал Дима.

Билан уверен, что в свое личное пространство никого пускать нельзя. Он открыто заявляет, что никогда не будет выставлять свою семью на показ. Это должно оставаться за кадром.