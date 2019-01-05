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Муж Ксении Собчак показал супружескую страсть на пляже Мальдив 

Teleprogramma.pro + ещё 1 5 января 2019
Фото: РИА Новости
В последние несколько недель одной из самых обсуждаемых тем в мире шоу-бизнеса являлось возможное расставание светской львицы Ксении Собчак с мужем. Звезду проекта «Дом-2» видели в обществе на одном из новогодних мероприятий режиссёра Константина Богомолова. Сразу же стали распространяться слухи, что у Собчак и бывшего супруга актрисы Дарьи Мороз роман. Кроме того, муж Ксении Собчак опубликовал в соцсетях запись, где проронил двусмысленную фразу:
«Ну, вот и все… разлетелись!» — заявил мужчина.
Правда, дальше на видеозаписи появилась Собчак, которая не смогла сдержать хохота.
После того, как известная ведущая появилась на новогоднем мероприятии в сопровождении режиссера Константина Богомолова, интернет-обыватели укрепились во мнении, что теледива рассталась с супругом.
На своей страничке в социальной сети Instagram муж Ксении Собчак опубликовал фотографию с отдыха на Мальдивах. Он лежит на пляже со светской львицей и ласково обнимает ее. Таким образом, он положил конец всем слухам, что пара распалась.
«Отгоняю мошкару, сдуваю песчинки. Других забот в раю нет», — подписал снимок супруг теледивы.
Правда, вскоре он удалил фотографию. Через несколько часов она появилась вновь. «Спокуха! Случайно снес. Дубль два», — заявил он.
«Недовольная лежит», «Любви и терпения вам, у каждого свои тараканы в голове, но семья дороже», «Мне тоже было жаль читать о проблемах в вашей семье. Счастья вашей семье на долгие годы», — заметили в комментариях поклонники.
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Комментарии5
Шоу-бизнес , Константин Богомолов , Ксения Собчак , Дарья Мороз
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