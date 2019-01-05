Муж Ксении Собчак показал супружескую страсть на пляже Мальдив

В последние несколько недель одной из самых обсуждаемых тем в мире шоу-бизнеса являлось возможное расставание светской львицы Ксении Собчак с мужем. Звезду проекта «Дом-2» видели в обществе на одном из новогодних мероприятий режиссёра Константина Богомолова . Сразу же стали распространяться слухи, что у Собчак и бывшего супруга актрисы Дарьи Мороз роман. Кроме того, муж Ксении Собчак опубликовал в соцсетях запись, где проронил двусмысленную фразу:

«Ну, вот и все… разлетелись!» — заявил мужчина.

Правда, дальше на видеозаписи появилась Собчак, которая не смогла сдержать хохота.

После того, как известная ведущая появилась на новогоднем мероприятии в сопровождении режиссера Константина Богомолова, интернет-обыватели укрепились во мнении, что теледива рассталась с супругом.

На своей страничке в социальной сети Instagram муж Ксении Собчак опубликовал фотографию с отдыха на Мальдивах. Он лежит на пляже со светской львицей и ласково обнимает ее. Таким образом, он положил конец всем слухам, что пара распалась.

«Отгоняю мошкару, сдуваю песчинки. Других забот в раю нет», — подписал снимок супруг теледивы.

Правда, вскоре он удалил фотографию. Через несколько часов она появилась вновь. «Спокуха! Случайно снес. Дубль два», — заявил он.