За прокатившегося по пешеходной улице на джипе Верника заступились

Руководство Московского Художественного театра (МХТ) имени А. П. Чехова оправдало актера Игоря Верника , который проехался на внедорожнике по пешеходной зоне в Москве . Об этом сообщается на сайте театра.

Администрация напомнила, что после 1998 года, когда Камергерский переулок стал пешеходным, долгое время за сотрудниками оставалось право проезда по улице. Однако несколько лет назад парковку ликвидировали, а пешеходную зону расширили до Тверской улицы.

«При этом логистика работы Художественного театра была не решена, хотя въезд в театр, расположенный в Камергерском переулке, является основным путем для автотранспорта учреждения и его работников, и единственным в случае заезда фур с декорациями, а также спецтранспорта», — сказано в публикации.

По мнению руководителей МХТ, Верник — законопослушный гражданин, который стал заложником административных нестыковок и недоработок. Они добавили, что в сложившейся ситуации виновны театр, который не отстоял свои права, власти города, не предусмотревшие логистику театра, и ГИБДД , установившая запрещающий знак, несмотря на наличие въезда в МХТ в том месте. На сайте также указано, что актер не пользуется услугами частных охранных предприятий.

«МХТ после новогодних каникул более настойчиво займется решением вопроса о проезде на территорию театра во избежание повторения вышеописанной ситуации», — отмечается в сообщении.