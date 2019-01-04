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Проехавшего по пешеходной зоне в Москве автомобилиста вызвали в полицию 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
В столичный отдел ДПС вызвали владельца автомобиля, проехавшегося по пешеходному Камергерскому переулку, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
Собчак заступилась за Верника
Ранее "Москва 24" сообщила, что за рулем нарушившего ДПП Range Rover находился актер Игорь Верник. На присланных телеканалу очевидцами кадрах лицо водителя едва различимо, однако на фоне слышны крики "Пропустите, Верник едет!"
"По результатам административного расследования будет принято решение о привлечении к ответственности, предусмотренной законом, лица, управлявшего транспортным средством", — говорится в сообщении ведомства.
Владельца автомобиля вызвали в территориальное подразделение ДПС для дачи объяснений. Правоохранители возбудили административное дело.
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Шоу-бизнес , Игорь Верник , ГИБДД , Москва24 , Москва
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