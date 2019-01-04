В столичный отдел ДПС вызвали владельца автомобиля, проехавшегося по пешеходному Камергерскому переулку, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
Ранее "Москва 24" сообщила, что за рулем нарушившего ДПП Range Rover находился актер Игорь Верник. На присланных телеканалу очевидцами кадрах лицо водителя едва различимо, однако на фоне слышны крики "Пропустите, Верник едет!"
"Пропустите, Верник едет!" СМИ уличили актера в нарушении ПДД https://t.co/LuQJJxLoFE pic.twitter.com/KAofsbIJPQ— РИА Новости (@rianru) 4 января 2019 г.
"По результатам административного расследования будет принято решение о привлечении к ответственности, предусмотренной законом, лица, управлявшего транспортным средством", — говорится в сообщении ведомства.
Владельца автомобиля вызвали в территориальное подразделение ДПС для дачи объяснений. Правоохранители возбудили административное дело.