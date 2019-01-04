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Собчак заступилась за проехавшего по пешеходной зоне Верника 

Газета.Ru 29 минут назад
Фото: РИА Новости
Телеведущая Ксения Собчак заступилась за актера Игоря Верника после появления информации о том, что он проехал по пешеходной зоне в Камергерском переулке.
"Пропустите, Верник едет!": актер нарушил правила
В своем телеграм-канале Собчак обратила внимание журналистов на то, что попасть к служебному въезду в МХАТ можно только таким путем.
По ее словам, все сотрудники театра на машинах вынуждены ежедневно пользоваться данным маршрутом.
Ранее сообщалось, что ГИБДД проводит проверку после появления видео, на котором видно, как машина Игоря Верника выехала на прогулочную зону в Камергерском переулке в Москве.
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