Собчак заступилась за проехавшего по пешеходной зоне Верника

Телеведущая Ксения Собчак заступилась за актера Игоря Верника после появления информации о том, что он проехал по пешеходной зоне в Камергерском переулке.

В своем телеграм-канале Собчак обратила внимание журналистов на то, что попасть к служебному въезду в МХАТ можно только таким путем.

По ее словам, все сотрудники театра на машинах вынуждены ежедневно пользоваться данным маршрутом.