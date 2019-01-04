Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пугачева привела Галкина к больному Юдашкину 

Дни.ру 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Марина Юдашкина опубликовала на своей странице в Instagram фотографию из-за праздничного стола во время встречи Нового года. Компанию болеющему кутюрье составили Александр Буйнов, Алла Пугачева и Максим Галкин.
"С Новым 2019 годом! Будьте счастливы!", — лаконично подписала снимок Марина Юдашкина.
Пользователи Сети вспомнили, что сам Валентин Юдашкин страдает от болезни,. Они предположили, что ему было бы тяжело выйти в свет даже на праздник, поэтому встречу Нового года семья решила провести дома. Однако верные товарищи не оставили кутюрье и его супругу в одиночестве.
Напомним, слухи о том, что Валентин Юдашкин страдает от рака поползли в 2016 году, когда из-за операции дизайнер не смог присутствовать на собственном показе на Неделе моды в Париже. Он подтвердил страшный диагноз только годом позже.
Как признался модельер, тайну своей болезни он старался держать со всей тщательностью, Об онкологическом заболевании не знали даже его сотрудники.
Дочь Юдашкина Галина поделилась с подписчиками радостной новостью. Судя по всему, модному кутюрье удалось добиться ремиссии. Она заверила поклонников талантов дизайнера, что с ним все в порядке. Неудивительно, ведь со всех сторон он окружен заботой не только родных, но и друзей.
Дни.ру: последние новости
"Вот и все, разлетелись": Виторган устроил провокацию с разрывом с Собчак Остановиться он не может: Шаляпин женится на взрослой женщине Галкина отчитали за милое видео с детьми
Комментарии
Шоу-бизнес , Валентин Юдашкин , Александр Буйнов , Максим Галкин , Алла Пугачева
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Взрыв был»: что обнаружили на месте ЧП в Магнитогорске240
Генсек НАТО заявил о «последнем шансе» России529
Названо условие прохода судов Украины в Азовское море316
Женщина пустила из окна автоматную очередь45
Отношение мира к России в новом году ухудшится
Видео
00:42
Франция выдала России беглого экс-министра
Криминал Происшествия
«Всем хватит»: кому достанутся деньги Криса Кельми
Шоу-бизнес Статьи
01:32
Подробности операции по спасению Вани в Магнитогорске
Происшествия Пожары
00:42
Нью-Йорк атаковали «зловещие небесные огни»
В мире США
00:44
США выставят Москве ультиматум
В мире Криминал
00:22
Ургант лишился волос
Шоу-бизнес Сделай сам
00:53
Раскрыты шокирующие подробности похорон Кельми
Шоу-бизнес
00:51
Врачи оценили состояние спасенного в Магнитогорске младенца
Происшествия
01:46
Шторм обрушил променад в Калининградской области
Общество Погода
03:17
Опасная посадка A380 попала на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение