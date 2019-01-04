Пугачева привела Галкина к больному Юдашкину

"С Новым 2019 годом! Будьте счастливы!", — лаконично подписала снимок Марина Юдашкина.

Пользователи Сети вспомнили, что сам Валентин Юдашкин страдает от болезни,. Они предположили, что ему было бы тяжело выйти в свет даже на праздник, поэтому встречу Нового года семья решила провести дома. Однако верные товарищи не оставили кутюрье и его супругу в одиночестве.

Напомним, слухи о том, что Валентин Юдашкин страдает от рака поползли в 2016 году, когда из-за операции дизайнер не смог присутствовать на собственном показе на Неделе моды в Париже. Он подтвердил страшный диагноз только годом позже.

Как признался модельер, тайну своей болезни он старался держать со всей тщательностью, Об онкологическом заболевании не знали даже его сотрудники.

Дочь Юдашкина Галина поделилась с подписчиками радостной новостью. Судя по всему, модному кутюрье удалось добиться ремиссии. Она заверила поклонников талантов дизайнера, что с ним все в порядке. Неудивительно, ведь со всех сторон он окружен заботой не только родных, но и друзей.