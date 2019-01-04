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«Вот и все, разлетелись»: Виторган устроил провокацию с разрывом с Собчак 

Дни.ру 37 минут назад
Фото: globallookpress.com
Слухи о проблемах в личной жизни Ксении Собчак и Максима Виторгана продолжают упорно циркулировать. Ни актер, ни ведущая напрямую не комментируют происходящее в их семье, предпочитая ограничиваться провокационными заявлениями или туманными намеками.
Очередным доказательством того факта, что Ксения Собчак и Максим Виторган расстались для многих сетевых сплетников стали последние сообщения на страницах ведущей и актера.
Они сочли, что это — весьма изящный способ показать общественности, что пути супругов окончательно разошлись.
Дело в том, что Ксения Собчак опубликовала фотографию из самолета с подписью "Полетели!". Из подписи, да и из журнала, который она держит в руках перед камерой, следует, что ведущая решила воспользоваться услугами Аэрофлота.
Одновременно с этим на странице Максима Виторгана появилась фотография с точно такой же подписью. Однако он, если верить снимку, полетел самолетом S7 Airlines.
Однако быстро выяснилось, что все это — лишь провокация, которую устроил Максим Виторган. В сторис он разместил короткое видео, в котором резюмировал слухи, которые могли возникнуть после их с Ксенией снимков.
"Ну, вот и все. Разлетелись…", — с тяжким вздохом произнес актер.
Однако затем он перевел камеру со своего лица на Ксению Собчак, которая, оказывается, сидела рядом и сопроводил свою шутку заливистым смехом. Судя по всему, сейчас у Максима и Ксении в семье царит совет да любовь.
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Шоу-бизнес , Максим Виторган , Ксения Собчак , АК S7 , Аэрофлот
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