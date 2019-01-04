Остановиться он не может: Шаляпин женится на взрослой женщине

Певец Прохор Шаляпин больше знаменит не своими выступлениями, а скандалами, в которые регулярно попадает. В 2019 году ситуация, судя по всему, не изменится. Да и семейного счастья с Виталиной Цымалюк-Романовской у него, кажется, не получится построить.

"Ну что можно сказать, человек — ходячий информационный повод, и в Новом году ничего у него не изменится", — рассказала потомственная ведунья Саона. "Я не вижу хитов, с которыми он зайдет на радиостанции. Более того, могу сказать, что и радиостанции не очень то хотят видеть его песни у себя в эфире", — добавила она.

"Отношение к нему со стороны масс медиа больше как к некому персонажу, для пиара. Как-то все забыли о том, что все же это певец и артист. Да и сам он не очень то про это помнит", — уверена экстрасенс.

"В 2019 году у него постоянно будут меняться приоритеты. То с одной якобы роман, то с другой якобы роман. Ну по итогу, опять женится на взрослой женщине", — заметила Саона.

"Могу сказать, что это будет не в этом году. Эту женщину кстати он знает. На данный момент они общаются и она постоянно помогает ему в его начинаниях. С ней его связывают прошлые отношения", — рассказала ведунья.

"Все его яркие информационные поводы — это в первую очередь его доход. Этот год он будет так же этим зарабатывать. Я не вижу мега-заработка. То там ухватит, то тут возьмет", — отметила она.

"За его плечами есть и еще одна взрослая дама которая в новом году будет поддерживать финансово. Не могу сказать, что от всех этих движений он в полной мере счастлив. В душе ему все это уже надоело Но остановится он не может", — уверена Саона.