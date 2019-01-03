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Меган Маркл уличили в сговоре со стилисткой 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Reuters
Лица, приближенные к британской королевской семье, уличили герцогиню Сассекскую Меган Маркл в сговоре с ее стилисткой. Об этом сообщает Elle.
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Близкие к герцогине Меган люди распространили информацию, что супруга принца Гарри еще в самом начале отношений с будущим мужем сговорилась со своей стилисткой и подругой Джессикой Малруни о том, что Малруни будет подбирать для нее одежду, обувь и аксессуары, контрастирующие по стилю с гардеробом герцогини Кембриджской Кейт, жены брата Гарри — принца Уильяма.
Этим сговором, по их мнению, объясняется тот факт, что в отличие от Кейт Миддлтон с ее сдержанной классической манерой одеваться, Меган Маркл постоянно шокирует бабушку своего мужа — британскую королеву Елизавету II, а также консервативную публику и модных обозревателей. Отмечается, что стилистка Меган Джессика Малруни и стилистка Кейт Наташа Арчер, вероятно, заключили соглашение о стиле своих клиенток, похожее на то, которое существовало в 1980-1990-е годы между принцессой Дианой (матерью принцев Уильяма и Гарри) и ее невесткой Сарой Фергюсон.
Также отмечается, что герцогини Кембриджская и Сассекская носят вещи одних и тех же марок, в частности Erdem, Alexander McQueen и Emilia Wickstead. Однако в этом нет ничего удивительного: этикет приветствует выбор членами королевской семьи продукции британских брендов, а все упомянутые марки основаны в Великобритании.
В конце декабря 2018 года сообщалось, что герцогиня Сассекская посетила рождественскую службу в церкви Святой Марии Магдалины в Сандрингеме в платье, пальто и обуви бренда, основанного британской певицей и дизайнером Викторией Бекхэм. Ранее Меган Маркл заявляла, что продукция этой марки «ей не идет».
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