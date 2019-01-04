СМИ рассказали о ссоре Криса Кельми с Пугачевой

По его словам, ходили слухи, что певцу благоволила российская исполнительница Алла Пугачева

"По слухам, Пугачева… всячески поддерживала его, пока не узнала о том, что "Ночное рандеву" на самом деле поет не Крис, да и автором песни является другой человек", — сказал Садчиков.

Он добавил, что после этого Пугачева "остыла" к Кельми.