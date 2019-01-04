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СМИ рассказали о ссоре Криса Кельми с Пугачевой 

Газета.Ru 39 минут назад
Фото: РИА Новости
Журналист Михаил Садчиков рассказал о музыкальном исполнителе Крисе Кельми, сообщает StarHit.
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По его словам, ходили слухи, что певцу благоволила российская исполнительница Алла Пугачева.
"По слухам, Пугачева… всячески поддерживала его, пока не узнала о том, что "Ночное рандеву" на самом деле поет не Крис, да и автором песни является другой человек", — сказал Садчиков.
Он добавил, что после этого Пугачева "остыла" к Кельми.
Ранее певец Олег Газманов прокомментировал известие о смерти музыкального исполнителя Криса Кельми.
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Шоу-бизнес , Крис Кельми , Алла Пугачева , Олег Газманов , StarHit
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