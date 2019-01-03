Ургант лишился волос

Иван Ургант даже в новогодние праздники продолжает удивлять, смешить и эпатировать своих поклонников. В очередной раз он буквально взорвал сеть, опубликовав всего одну фотографию.

На снимке ведущий держит в руках голубой велосипед.

"Ну, Наташка! Представляете, ждал меня под елкой…настоящий #голубойургант. С Новым Годом! Вы самые внимательные и лучшие! Я быстро…", — подписал он фотографию.

Впрочем, внимание общественности оказалось сосредоточено не на подарке, который ведущий получил на новый год, а на нем самом. Дело в том, что на снимке Иван Ургант предстал полностью лысым.

Мнение подписчиков на счет этой радикальной смены внешности разделилось. Одни отметили, что он стал мужественнее. Другим же показалось, что такая прическа балагуру-Урганту не очень идет.