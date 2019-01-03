Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ургант лишился волос 

Дни.ру + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Телеведущий Иван Ургант опубликовал на своей странице в Instagram странную фотографию. На снимке он предстал перед публикой полностью лысым.
Иван Ургант даже в новогодние праздники продолжает удивлять, смешить и эпатировать своих поклонников. В очередной раз он буквально взорвал сеть, опубликовав всего одну фотографию.
На снимке ведущий держит в руках голубой велосипед.
"Ну, Наташка! Представляете, ждал меня под елкой…настоящий #голубойургант. С Новым Годом! Вы самые внимательные и лучшие! Я быстро…", — подписал он фотографию.
Впрочем, внимание общественности оказалось сосредоточено не на подарке, который ведущий получил на новый год, а на нем самом. Дело в том, что на снимке Иван Ургант предстал полностью лысым.
Мнение подписчиков на счет этой радикальной смены внешности разделилось. Одни отметили, что он стал мужественнее. Другим же показалось, что такая прическа балагуру-Урганту не очень идет.
Дни.ру: последние новости
Родные делят шикарное наследство Кельми Малахов рассекретил интимную тайну Понаровской Предсказавшая смерть Кельми Борисова сделала заявление
Комментарии
Шоу-бизнес , Иван Ургант
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Киев раскрыл подробности нового похода своих кораблей224
Минометный взвод силовиков прибыл в Донбасс164
Число погибших в Магнитогорске возросло180
Франция выдала России беглого экс-министра319
Под завалами в Магнитогорске нашли живую собаку2
Видео
00:42
Франция выдала России беглого экс-министра
Криминал Происшествия
00:53
«Всем хватит»: кому достанутся деньги Криса Кельми
Шоу-бизнес Статьи
01:32
Подробности операции по спасению Вани в Магнитогорске
Происшествия Пожары
00:42
Нью-Йорк атаковали «зловещие небесные огни»
В мире США
00:44
США выставят Москве ультиматум
В мире Криминал
00:22
Ургант кардинально сменил имидж
Шоу-бизнес
00:53
Разин сообщил шокирующие подробности похорон Кельми
Шоу-бизнес
00:51
Врачи оценили состояние спасенного в Магнитогорске младенца
Происшествия
01:46
Шторм обрушил променад в Калининградской области
Общество Погода
03:17
Опасная посадка A380 попала на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение