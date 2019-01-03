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Волочкова рассказала подробности о своём мужчине 

News.ru 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Балерина Анастасия Волочкова рассказала о своём молодом человеке из Европы. По её словам, мужчина, с которым она отдыхает на Мальдивах, полиглот.
Волочкова готовится к фотосессии на Мальдивах
Новому возлюбленному примы 38 лет, он никогда не был женат, предаёт «РЕН ТВ».
Девушка не готова сейчас выходить замуж или рожать детей. Дочь Ариша сильно ревнует её к новому бойфренду, призналась Волочкова.
Ранее News.ru сообщал, что, по сообщениям инсайдеров, Анастасия встречается с начальником охраны одного из салонов красоты. Сама она имени нового бойфренда не называет, утверждая лишь, что влюблена и счастлива.
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Шоу-бизнес , Анастасия Волочкова , РЕН ТВ , Мальдивы
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