Волочкова рассказала подробности о своём мужчине

Балерина Анастасия Волочкова рассказала о своём молодом человеке из Европы. По её словам, мужчина, с которым она отдыхает на Мальдивах , полиглот.

Новому возлюбленному примы 38 лет, он никогда не был женат, предаёт « РЕН ТВ ».

Девушка не готова сейчас выходить замуж или рожать детей. Дочь Ариша сильно ревнует её к новому бойфренду, призналась Волочкова.

Ранее News.ru сообщал, что, по сообщениям инсайдеров, Анастасия встречается с начальником охраны одного из салонов красоты. Сама она имени нового бойфренда не называет, утверждая лишь, что влюблена и счастлива.