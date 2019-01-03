Ургант лишился волос

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Хвастовство Урганта не прошло незамеченным 

Рамблер + ещё 8 10 часов назад
Полысевший шоумен Иван Ургант похвастался в соцсетях новым голубым велосипедом, но столкнулся с градом критики и шуток из-за новой прически.
«Училка» раскритиковала Урганта за безграмотность
Иван Ургант выложил в инстаграм свою фотографию с новогодним подарком — голубым велосипедом.
Однако пользователи принялись комментировать не подарок, а новый имидж ведущего — он подстригся налысо.
«Теперь и от Вашей головы, Иван, будет отражаться фейерверк». «Теперь шутки над Нагиевым не прокатят», «Ты чё, дурак, с собой сделал?» Хоть прическу бы поправил что ли». «Лишай — дело тонкое!»
Некоторые пользователи также заметили, что лысый Ургант стал похож на молодого Шуфутинского:
«Я календарь переверну — и снова 3-е сентября?»
Шоу-бизнес , Видео , Иван Ургант
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