Ургант лишился волос

Хвастовство Урганта не прошло незамеченным

Полысевший шоумен Иван Ургант похвастался в соцсетях новым голубым велосипедом, но столкнулся с градом критики и шуток из-за новой прически.

Иван Ургант выложил в инстаграм свою фотографию с новогодним подарком — голубым велосипедом.

Однако пользователи принялись комментировать не подарок, а новый имидж ведущего — он подстригся налысо.

«Теперь и от Вашей головы, Иван, будет отражаться фейерверк». «Теперь шутки над Нагиевым не прокатят», «Ты чё, дурак, с собой сделал?» Хоть прическу бы поправил что ли». «Лишай — дело тонкое!»

Некоторые пользователи также заметили, что лысый Ургант стал похож на молодого Шуфутинского: