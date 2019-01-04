Егор Крид сорвал концерт на русском фестивале в Абу-Даби

Большой гала-концерт на фестивале Russian Music Festival в Абу-Даби завершился скандалом. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» из ОАЭ.

Одним из последних номеров вечера должно было стать выступление Егора Крида . Однако когда подошло время его выхода на сцену, рэпер сидел на террасе самого дорогого отеля в Абу-Даби и пил кофе. На предложение организаторов пойти в гримерку артист ответил отказом, мотивируя это тем, что он не подчиняется жесткому таймингу и настроение выйти на сцену еще не пришло.

В ожидании появления настроения у рэпера на сцене пришлось отдуваться ветеранам — ведущий мероприятия Александр Ревва в образе Артура Пирожкова спел несколько песен, а после передал эстафету Олегу Газманову , который вместо одной песни исполнил концертный сет. В итоге Егор Крид не появился не только на гала-вечере, но и сорвал следующее выступление в клубе.

«Невыход на сцену артиста без уважительной причины — беспрецедентный случай в многолетней практике организаторов фестиваля», — сообщили в «Русской Медиагруппе». «Своим поведением Крид не только поставил крест на дальнейшем сотрудничестве с медиа-холдингом, но и нанес ощутимый ущерб собственной репутации. В первую очередь, это проявление неуважения не только к организаторам фестиваля и коллегам по цеху, но и к зрителям. Многие из них приехали из России и других эмиратов специально на его концерт. Они были обескуражены подобным поведением любимого артиста», — добавили представители организаторов.

Russian Music Festival в настоящее время подсчитывает размер причиненного ущерба и требует его компенсации от артиста. Как ожидается, эта сумма составит несколько миллионов рублей.