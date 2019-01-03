Несчастья обрушились на экс-возлюбленную Ивана Жидкова 

Модель Лилия Соловьева едва не умерла под бой курантов от аллергического шока, а после приезда Скорой обнаружила пропажу 36 тысяч рублей. Она подозревает, что в краже замешаны «таргетологи» ее бывшего избранника Ивана Жидкова. У них был доступ к аккаунту Соловьевой в Faceboоk. О своих приключениях модель поведала в Instagram
Модель отмечала Новый год в отеле с подругами. От арахиса у нее началась столь сильная аллергическая реакция, что понадобилась скорая помощь.
«За все мою жизнь, это случалось пять раз, и всегда фигурировал арахис. В этот раз я съела пирожок и сразу почувствовала, как дерет горло. Я даже сказала девочкам: «Сейчас я разревусь на куранты, потом вызываем мне скорую».
По словам Соловьевой, к двум часам ночи ее состояние заметно ухудшилось, ее мучил зуд, по всему телу пошли отеки. Скорая приехала быстро, медики вкололи пациентке преднизолон, запретили употреблять алкоголь и еду новогоднего стола. После этого девичья компания отправилась спать.
Однако злоключения звезды на этом не закончились. Бывшая избранница Ивана Жидкова обнаружила на следующий день, что через финансовый сервис Facebook кто-то списал с ее счета 36 тысяч рублей. Теперь Соловьева пытается вычислить злоумышленника.
«Сейчас веду собственное расследование. Похоже, это таргетологи Ивана Алексеевича накосячили, когда я по доброй воле предоставила свой аккаунт для рекламы его спектакля. Не делай добра, не получишь зла, как говорится», — пишет модель в соцсетях.
По ее словам, она написала администрации Facebook жалобу, но особых надежд не испытывает.
«Все операции были с моего аккаунта, хотя и не мной сделаны», — подчеркнула девушка.
Семейная жизнь Ивана Жидкова и Лилии Соловьевой не сложилась. У них растет сын Степан, но в соцсетях Лилия называет Ивана «папой выходного дня».
«Хочу быть законной женой. Хочу не бояться. И знать, что меня любят такой, какая я есть. Мы пытались поговорить, но после слов «я даю тебе все, что могу, больше дать не могу» поняла, что тут наши дорожки действительно разошлись. Зачем мучить друг друга? Я люблю его и благодарна за сына, но я должна для своего блага удовлетворять свои потребности. Тогда я буду счастлива», — пишет Соловьева.