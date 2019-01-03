Несчастья обрушились на экс-возлюбленную Ивана Жидкова

Модель Лилия Соловьева едва не умерла под бой курантов от аллергического шока, а после приезда Скорой обнаружила пропажу 36 тысяч рублей. Она подозревает, что в краже замешаны «таргетологи» ее бывшего избранника Ивана Жидкова . У них был доступ к аккаунту Соловьевой в Faceboоk. О своих приключениях модель поведала в Instagram

Модель отмечала Новый год в отеле с подругами. От арахиса у нее началась столь сильная аллергическая реакция, что понадобилась скорая помощь.

«За все мою жизнь, это случалось пять раз, и всегда фигурировал арахис. В этот раз я съела пирожок и сразу почувствовала, как дерет горло. Я даже сказала девочкам: «Сейчас я разревусь на куранты, потом вызываем мне скорую».

По словам Соловьевой, к двум часам ночи ее состояние заметно ухудшилось, ее мучил зуд, по всему телу пошли отеки. Скорая приехала быстро, медики вкололи пациентке преднизолон, запретили употреблять алкоголь и еду новогоднего стола. После этого девичья компания отправилась спать.

Однако злоключения звезды на этом не закончились. Бывшая избранница Ивана Жидкова обнаружила на следующий день, что через финансовый сервис Facebook кто-то списал с ее счета 36 тысяч рублей. Теперь Соловьева пытается вычислить злоумышленника.

«Сейчас веду собственное расследование. Похоже, это таргетологи Ивана Алексеевича накосячили, когда я по доброй воле предоставила свой аккаунт для рекламы его спектакля. Не делай добра, не получишь зла, как говорится», — пишет модель в соцсетях.

По ее словам, она написала администрации Facebook жалобу, но особых надежд не испытывает.

«Все операции были с моего аккаунта, хотя и не мной сделаны», — подчеркнула девушка.

Семейная жизнь Ивана Жидкова и Лилии Соловьевой не сложилась. У них растет сын Степан, но в соцсетях Лилия называет Ивана «папой выходного дня».