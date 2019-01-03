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Волочкова рассказала, какой подарок сделала любимому мужчине на Новый год 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Балерина заявила, что не даст скучать своим подписчикам.
Известная балерина Анастасия Волочкова проводит новогодние праздники в компании своего возлюбленного. Она по-прежнему не раскрывает его имени, хотя уже известно, что это некий европеец, которому около сорока лет и который блестяще владеет несколькими языками.
На своей страничке в социальной сети Instagram Волочкова рассказала, какими подарками она обменялась с любимым. По ее признанию, она подарила мужчине носки. В подарок от «европейца» Волочкова получила кольцо-сердце с рубином и бриллиантами. Танцовщица заметила, что не собирается давать скучать своим подписчикам. Также он пожелала всем счастливого нового года.
«Смешно, мне понравилось!» «Мне вас жаль, Анастасия», «Скоро вы захлебнетесь своей желчью. Дай бог вам так выглядеть, как Настя. Не завидуйте, каждый живёт так, как заслужил», — заметили в комментариях пользователи.
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Комментарии2
Шоу-бизнес , Анастасия Волочкова
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