Волочкова рассказала, какой подарок сделала любимому мужчине на Новый год

Балерина заявила, что не даст скучать своим подписчикам.

Известная балерина Анастасия Волочкова проводит новогодние праздники в компании своего возлюбленного. Она по-прежнему не раскрывает его имени, хотя уже известно, что это некий европеец, которому около сорока лет и который блестяще владеет несколькими языками.

На своей страничке в социальной сети Instagram Волочкова рассказала, какими подарками она обменялась с любимым. По ее признанию, она подарила мужчине носки. В подарок от «европейца» Волочкова получила кольцо-сердце с рубином и бриллиантами. Танцовщица заметила, что не собирается давать скучать своим подписчикам. Также он пожелала всем счастливого нового года.